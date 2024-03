Donald Trump aveva fin qui dominato in lungo e in largo le primarie Repubblicane in giro per gli Stati Uniti d’America, ma questa volta è stata Nikki Haley ad avere la meglio. La candidata si è imposta, infatti a Washington DC, ma non è stata una sorpresa.

Haley vince le primarie a Washington: i risultati

Grazie al 63% delle preferenze, Nikki Haley è riuscita ad imporsi nelle primarie Repubblicane a Washington DC. A farlo sapere sono stati i media Usa che hanno riportato nella tarda serata di ieri la vittoria dell’ex ambasciatrice dell’Onu ai danni di Donald Trump che si è aggiudicato un misero 33%. Una vittoria più che altro simbolica per la Haley, uscita sconfitta in tutti gli altri Stati sin qui, ma che a Washington era considerata favorita.

Haley vince le primarie a Washington: la sconfitta di Trump

La sconfitta a Washington DC non può essere considerata che solamente un piccolo passo falso per il tycoon che, con tutta probabilità, aveva già messo in conto di poter uscire con le ossa rotte dalla votazione in uno Stato che non l’ha mai realmente amato. Già nel 2020, infatti, Trump era riuscito ad imporsi, ma non aveva avuto realmente dei rivali, mentre nel 2016 era arrivato addirittura terzo.