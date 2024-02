Nella lunga corsa alle elezioni di Usa 2024 sembra sempre più delinearsi una nuova sfida fra Donald Trump e Joe Biden. I due principali candidati di Repubblicani e Democratici hanno vinto le primarie nello Stato del Michigan, anche se le polemiche non sono mancate.

Usa, Trump vince in Michigan: le primarie Repubblicane

Donald Trump ha battuto ancora la sua unica rivale rimasta Nikki Haley, e lo ha fatto nelle primarie Repubbliane dello Stato Usa del Michigan. L’ex ambasciatrice non molla e dichiara di voler restare in corsa almeno fino al Super Tuesday: “Siamo su una barca e possiamo affondare con lei e guardare il paese andare verso la sinistra socialista o possiamo prendere il gommone di salvataggio e andare in un’altra direzione”. Dall’altra parte, per quanto riguarda le primarie dei Democratici, arriva una nuova affermazione per il presidente Joe Biden: una vittora che per certi versi è amara.

Usa, vince anche Biden: ma ci sono polemiche

Negli Stati Uniti, infatti, sta incominciando a prendere sempre più piede la frangia degli ‘uncommitted‘, cioè quei cittadini non allineati con la politica di Biden nei confronti della guerra in corso in Medio Oriente. Abbas Alaeih, il portavoce di Listen to Michigan, ha spiefato che l’aumentare del numero degli uncommitted potrebbe rivelarsi un problema per il presidente in carica alle elezioni di novembre: “Questo è un grande successo per i pro-palestinesi del nostro Paese e per il movimento anti-guerra“.