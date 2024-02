Guerra in Ucraina, Macron: "Non escludo l'impiego di truppe occidentali"

Guerra in Ucraina, Macron: "Non escludo l'impiego di truppe occidentali"

Al termine di un incontro tra i leader europei a Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato della guerra in Ucraina e di quello che l’Ue può ancora fare per andare in sostegno al Paese aggredito dalla Russia.

Macron sulle truppe occidentali in Ucraina: le dichiarazioni

Al momento sembra essere un’ipotesi ancora lontana dal potersi realizzare, ma Macron ne ha paventato la possibilità: le truppe occidentali potrebbero essere in futuro inviate in Ucraina per combattere in prima persona la guerra contro la Russia. Fino a questo momento l’Ue ha evitato un coinvolgimento diretto di forze armate, così come hanno fatto gli Stati Uniti, limitandosi all’invio verso Kiev di numeroso materiale bellico e imponendo alla Russia tante sanzioni economiche. “Non c’è stato alcun accordo per l’invio ufficiale di soldati sul campo, ma non possiamo escludere nulla” – ha spiegato Macron ai giornalisti, aggungendo poi anche che – “Bisogna rendersi conto che siamo sempre stati in ritardo di sei-otto mesi nel sostegno che era necessario inviare all’Ucraina”.

Macron sulle truppe occidentali in Ucraina: la discussione

“La discussione più accesa si è svolta intorno alla questione dell’invio di soldati in Ucraina” – ha dichiarato, invece, il presidente polacco Duda, specificando però il punto fondamentale della vicenda – “Qui non c’è stato assolutamente alcun accordo“.