Medio Oriente, l'annuncio di Biden: "Israele fermerà operazioni a Gaza durante Ramadan"

Il presidente Usa Joe Biden spiega in un'intervista che Israele ha concordato di non attaccare Gaza durante il Ramadan

Domenica 10 marzo avrà inizio il Ramadan, il mese in cui i fedeli islamici praticano il digiuno in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. In occasione di questa celebrazione, la guerra in Medio Oriente dovrebbe subire uno stop. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Joe Biden: “Israele ha concordato di fermare per quel periodo gli attacchi a Gaza”.

Biden su Israele, l’annuncio dello stop agli attacchi a Gaza durante il Ramadan

“Il Ramadan si avvicina e gli israeliani hanno concordato di non impegnarsi in attività durante il Ramadan, in modo da darci il tempo di liberare tutti gli ostaggi” – così ha dichiarato nelle scorse ore il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, in un’intervista rilasciata sulla rete statunitense Nbc. Il leader della Casa Bianca si è detto sicuro che “Israele cesserà le operazioni a Gaza durante il Ramadan” – spiegando che questa mossa fa parte delle condizioni previste da un accordo di cessate il fuoco in fase di negoziazione.

Guerra Israele-Hamas, le operazioni continuano

Per il momento, però, le tremende operazioni dell’Idf proseguono e anche questa notte sono costate la vita ad alcuni uomini palestinesi. Tre persone, infatti, sono morte in uno scontro con l’esercito israeliano avvenuto nel campo profughi di al Faraa di Tubas, in Cisgiordania.