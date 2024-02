USA 2024, Trump ineleggibile in Illinois ma non molla: "Farò la più grande ...

È forse quella di Donald Trump, la corsa alla Casa Bianca più travagliata della storia degli Stati Uniti d’America? Il tycoon, ancora inguaiato per i fatti di Capital Hill, è stato dichiarato ineleggibile in Illinois, ma negli Stati in cui ha corso per le primarie ha spesso stracciato la concorrenza.

Elezioni Usa 2024, Donald Trump ineleggibile in Illinois: la decisione

In virtù del 14esimo emendamento, che esclude dalla candidatura qualsiasi politico abbia partecipato o istigato un’insurrezione, Donald Trump è stato dichiarato ineleggibile nello Stato dell’Illinois. Ma il sogno di un ritorno alla Casa Bianca non si è ancora spento: la giudice Tracie R. Porter ha stabilito che il tycoon può rimanere in corsa almeno fino a venerdì e potrà così presentare un ricorso. Nel frattempo, le sue affermazioni in Iowa, South Carolina e Michigan sono state roboanti.

Elezioni Usa 2024, Donald Trump ineleggibile in Illinois: attacco a Biden

“Come presidente porterò avanti la più grande deportazione di massa di illegali nella storia americana. Per rimuovere i clandestini e criminali di Joe Biden, perché è quello che sono” – questo l’ultimo messaggio video postato da Trump su ‘Truth’. Poi arriva l’attacco diretto all’attuale presidente, ritenuto da Trump responsabile della morte di Laken Riley, la studentessa uccisa un immigrato clandestino venezuelano. “Era andata al lavoro e non è più tornata a casa. Un migrante di Biden è stato incriminato per averla brutalmente aggredita, picchiata, rapita e uccisa“ – spega il tycoon.