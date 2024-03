USA 2024: per la Corte Suprema Trump è eleggibile in Colorado

La Corte Suprema Usa conferma l'eleggibilità di Donald Trump in Colorado dopo il ricorso dell'ex presidente. Ecco cosa è successo

La Corte Suprema Usa ha accolto il ricorso di Trump e conferma la sua eleggibilità in Colorado, uno dei 15 Stati che vota per le primarie repubblicane.

La decisione della Corte Suprema e la possibilità di eleggere Donald Trump

I giudici hanno accolto il ricorso di Trump contro la decisione della Corte Suprema statale di bandirlo per il suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill in base al 14esimo emendamento, che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni contro la Costituzione.

Tutti i nove membri della Corte all’unanimità hanno preso la decisione in merito al futuro di Trump.

Le dichiarazioni della Corte Suprema sull’eleggibilità di Trump

«Noi concludiamo che gli Stati possono squalificare persone candidate e cariche statali, ma gli Stati non hanno potere, sulla base della Costituzione, di applicare la sezione 3 per quanto riguarda gli incarichi federali, in modo particolare la presidenza».

La causa statale era stata portata avanti da sei elettori appartenenti all’associazione Citizens for Responsibility:

«Trump ha intenzionalmente organizzato e incitato una folla violenta ad attaccare il Campidoglio degli Stati Uniti nel disperato tentativo di impedire il conteggio dei voti elettorali espressi contro di lui».

La conferma della Corte Suprema e le elezioni di Trump in Colorado

La decisione arriva un giorno prima delle primarie del Colorado, che si svolgono domani, nell’ambito del Super Tuesday.

Ora Trump potrà sfidare Nikki Haley e restare in corsa per le elezioni del 2024.