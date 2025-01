Un nuovo capitolo nella rivalità musicale

La musica italiana è da sempre costellata di rivalità e polemiche, e quella tra Donatella Rettore e Loredana Bertè è una delle più celebri. Recentemente, durante un episodio di La Vita in Diretta, Rettore ha lanciato frecciatine al vetriolo nei confronti della collega, riaccendendo l’interesse del pubblico su una disputa che dura da anni. La cantante, ospite del programma condotto da Alberto Matano, ha parlato della sua carriera e del suo nuovo album, ma non ha potuto fare a meno di menzionare la Bertè, con la quale ha avuto un rapporto altalenante.

Le dichiarazioni di Donatella Rettore

Durante l’intervista, Rettore ha affermato: “Io non ho mai sentito Loredana parlare bene di me. Ho sempre proposto duetti, ma lei ha sempre rifiutato”. Queste parole non sono passate inosservate, e il conduttore Matano ha colto l’occasione per chiedere un parere sulla possibilità di un futuro duetto. La risposta di Rettore è stata chiara: “No, adesso sono io che non voglio, è troppo vecchia”. Con questa affermazione, la cantante ha messo in evidenza non solo la sua opinione sulla Bertè, ma anche la sua determinazione a non voler più avere rapporti professionali con lei.

Il contesto della rivalità

La rivalità tra Rettore e Bertè ha radici profonde, risalenti a eventi e dichiarazioni del passato. In un’intervista rilasciata a Repubblica, Rettore aveva raccontato di un incontro avvenuto nel 2022, durante il quale Loredana sarebbe scappata senza salutarla. Inoltre, la cantante ha rivelato che l’unica vera discussione tra loro sarebbe avvenuta a Saint Vincent, riguardante la sorella di Loredana, Mia Martini. “Quella è stata la cattiveria di un giornalista, per fomentare la rivalità”, ha dichiarato Rettore, sottolineando come le tensioni siano state amplificate da fattori esterni.

Le reazioni del pubblico e dei fan

Le dichiarazioni di Rettore hanno suscitato un acceso dibattito tra i fan delle due cantanti. Molti si chiedono se Loredana Bertè risponderà a queste affermazioni o se preferirà mantenere il silenzio. La rivalità tra le due icone della musica italiana continua a essere un argomento di discussione, e ogni nuova dichiarazione sembra alimentare ulteriormente l’interesse del pubblico. In un’epoca in cui le polemiche fanno parte integrante del mondo dello spettacolo, non resta che attendere per vedere come si evolverà questa situazione.