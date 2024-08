A Cogollo del Cengio sono state definitivamente sospese le ricerche di Ana Maria Henao, l’ereditiera americana di 40 anni scomparsa da Madrid il 2 febbraio: della donna ancora nessuna traccia.

40enne scomparsa a Madrid, sospese le ricerche nel vicentino

La polizia ha cercato ovunque nel bosco, scavando buchi profondi fino a 30 metri, ma di Ana Maria Henao nessuna traccia. Dopo due giorni di ricerche a Cogollo del Cengio, tra la pianura del Vicentino e l’Altopiano di Asiago, le indagini sono state sospese. Continuano comunque le attività investigative perché si ritiene che in ogni caso l’ex strada del Costo, indicata dal gps dell’auto come il luogo di una sosta prolungata dell’ex marito David Knezevic (arrestato a Miami proprio per la sparizione della moglie) possa essere uno snodo importante. La polizia sospetta che l’uomo possa aver avuto un complice a Cogollo che lo abbia aiutato a occultare il corpo della 40enne.

Le indagini

Secondo gli investigatori, Knezevich avrebbe ucciso la moglie a Madrid. Un testimone lo avrebbe visto arrivare nella casa presa in affitto dalla 40enne con una valigia, la stessa con cui sarebbe uscito poco dopo: gli investigatori sono convinti che nella valigia avrebbe nascosto il corpo della moglie. Il 29 gennaio, quattro giorni prima della scomparsa, l’uomo aveva noleggiato un’auto a Belogrado per raggiungere la Spagna.

