Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 17 ottobre, una donna di 59 anni, Laura Frosecchi, è stata trovata morta, uccisa con un’arma da fuoco. Il drammatico evento a Chiesanuova, un paese vicino Firenze.

Donna uccisa nel suo negozio vicino Firenze

Laura Frosecchi è stata uccisa a colpi di arma da fuoco all’interno del suo negozio di alimentari, il forno ‘Da Graziella’, che gestiva con il marito Stefano Bettoni a Chiesanuova, nel comune di San Casciano, in provincia di Firenze, in via Volterrano.

A trovare il corpo della donna è stata una cliente, che ha immediatamente dato l’allarme, ma alcuni testimoni riferiscono di aver sentito diversi colpi d’arma da fuoco.

Donna uccisa nel suo negozio: fermato il nipote

Il femminicidio sarebbe compiuto dal nipote, il 22enne Mattia Scutti: i testimoni avrebbero indicato il ventenne come possibile assassino. La casa del giovane si trova cento metri più avanti dal negozio e i militari hanno circondato l’edificio per fermare il 22enne.

L’abitazione è stata circondata dai militari e, dopo circa due ore, è scattata l’irruzione nell’edificio e il ragazzo è stato preso.

Indagini in corso dopo il femminicidio

Al momento non si conoscono le motivazioni del gesto. Tuttavia, i cittadini di Chiesanuova da tempo avrebbero visto girare il giovane armato di pistola in paese. Secondo più testimonianze del luogo, il giovane sarebbe coinvolto in “brutti giri”.