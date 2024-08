Roma, donna uccisa in auto a colpi di pistola: il marito confessa l'omicidio ...

Una donna di 72 anni è stata uccisa con almeno un colpo di pistola dal marito a Roma: 73enne fermato per l'omicidio

Donna uccisa a Roma

La vittima si chiamava Annarita Morelli e il cadavere è stato trovato nel mattino di oggi, martedì 6 agosto, all’interno della sua auto, una Fiat Panda, in via Palombarese, nei pressi di un centro per anziani.

A nulla sono serviti i tentativi di soccorso. La donna è morta per le gravi ferite rinvenute sul corpo, compatibili con arma da fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Mentana e della compagnia di Monterotondo, che hanno arrestato il marito della donna 73enne. In stato confusionale, avrebbe raccontato ad alcuni clienti di un bar di essere stato lui a uccidere la moglie, “Ho ucciso mia moglie!” avrebbe detto.

La dinamica del femminicidio a Roma

Secondo una prima ricostruzione, Morelli era nella sua auto nel posto di guida, quando il marito le si è avvicinato dall’esterno e le ha sparato. Le forze dell’ordine in queste ore dovranno indagare per stabilire il movente dell’omicidio.

Nel frattempo l’uomo avrebbe consegnato l’arma del delitto ai carabinieri.

Le indagini sul corpo della donna

La salma, terminati gli accertamenti sul posto, verrà portata in obitorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’autopsia. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica sono in corso.