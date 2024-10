Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, ha descritto come “un vero e proprio attacco alla democrazia” la situazione attuale, parlando all’ANSA a Matera riguardo al presunto dossieraggio legato ai conti correnti monitorati. Ha sottolineato che il problema principale è che alcune persone in Italia non hanno ancora digerito la sconfitta elettorale e stanno tentando, con mezzi illegittimi, di influenzare o sovvertire il risultato delle elezioni.

Proposta di Forza Italia

Riguardo a una proposta di Forza Italia per tutelare meglio i dati delle figure di spicco, Donzelli ha affermato che “esamineremo e discuteremo con i nostri alleati. Ogni suggerimento è prezioso”.

Il problema dei dossier

Ha inoltre commentato il problema dei dossier, affermando: “Dobbiamo salvaguardare le istituzioni e auspichiamo di trovare un’unità trasversale in Parlamento. È fondamentale, altrimenti una mancanza di attenzione potrebbe portare a sviluppi pericolosi”.