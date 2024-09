Dopo essere stata respinta da Milly Carlucci, l'ex celebrità si lamenta sui social network, esprimendo il suo disappunto per non essere stata scelta per partecipare a "Ballando con le Stelle".

La line-up per il prossimo Ballando con le Stelle è quasi al completo, con solo un posto rimasto per un'attrice prevista dalle Paralimpiadi di Parigi, con tutto il resto del cast già deciso. Non tutti hanno avuto la fortuna di essere selezionati per far parte del cast. Tra questi, l'ex showgirl, L...

La line-up per il prossimo Ballando con le Stelle è quasi al completo, con solo un posto rimasto per un’attrice prevista dalle Paralimpiadi di Parigi, con tutto il resto del cast già deciso. Non tutti hanno avuto la fortuna di essere selezionati per far parte del cast. Tra questi, l’ex showgirl, Laura Freddi, che è stata respinta. Ha espresso le sue frustrazioni attraverso un video comico postato su Instagram, realizzato in collaborazione con il suo agente.

Non è l’unica a non essere stata selezionata. Nonostante i ci fossero delle voci, nemmeno l’ex annunciatrice Marina Morgan, e attori come Michele Placido, Max Tortora, Max Giusti, presentatrici come Francesca Fialdini, Caterina Balivo, Melissa Satta e la cantante Marcella Bella faranno parte del cast.

Ecco l’elenco dei membri del cast confermati per Ballando con le Stelle: 1. Federica Nargi (ex ballerina) 2. Francesco Paolantoni (commediante) 3. Nina Zilli (attrice) 4. Massimiliano Ossini (presentatore) 5. Federica Pellegrini (ex nuotatrice) 6. Alan Friedman (giornalista) 7. I Cugini di Campagna (cantanti) 8. Bianca Guaccero (presentatrice) 9. Luca Barbareschi (presentatore) 10. Sonia Bruganelli (produttore) 11. Furkan Palali (attore) 12. Tommaso Marini (schermidore).