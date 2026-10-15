Incidente nel cantiere per l'alta velocità che ha coinvolto due operai che stavano lavorando alacremente per realizzare l'infrastruttura.

Un’altra morte sul lavoro segna la giornata del 15 ottobre ed arriva da un luogo che una volta terminati i lavori darà lustro al nostro paese mostrando le capacità ingegneristiche e manuali dei lavoratori e che sarà positivo per i cittadini che potranno collegarsi ad una delle maggiori stazioni ferroviarie dello stivale in brevissimo tempo.

Morto operaio al cantiere dell’alta velocità, RFI comunica per chi lavorava

RFI tramite un comunicato ha reso noto per quale azienda l’uomo interessato dall’incidente sul lavoro lavorava, nella nota si legge che il dipendente deceduto stesse lavorando per conto del consorzio Florentia, impiegato con un gran numero di operai alla realizzazione della linea ad alta velocità.

Anche la CGIL ha voluto porre attenzione al triste evento comunicando come le organizzazioni debbano mettere al centro la sicurezza e la formazione degli operai perché stanno iniziando ad essere troppi quelli che escono di casa per andare a lavorare e purtroppo non vi fanno più ritorno.

Purtroppo il tema è costantemente dibattuto dalla principali sigle sindacali del paese ma la situazione non accenna a cambiare perché al centro vi sono i subappalti degli appalti, per cui gli operai lavorano a basso costo e senza alcuna garanzia di sicurezza per attività ad alto rischio.

Operaio morto al cantiere dell’alta velocità a Firenze, aveva solo 31 anni

L’incidente che ha visto perire l’operaio di 31 anni è avvenuto a Firenze, in via Onofrio Zefferini all’interno del cantiere per l’alta velocità. I colleghi dell’uomo hanno immediatamente lanciato l’allarme affinché potessero arrivare i soccorsi ma questi si sono successivamente rivelati inutili.

Stando alle prime ricostruzioni dei Carabinieri, come riporta Open Online, egli stava lavorando sul cassone di un camion quando è stato colpito da una trave che era in corso di spostamento da una gru ad un’altra.

Contrariamente a quanto annunciato in prima diffusione non vi sono altri feriti oltre al giovane originario del Marocco che è deceduto.