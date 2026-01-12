Drone TUNDRA 2.1: Hexadrone ottiene la marcatura CE e la certificazione C5/C6

La certificazione del drone TUNDRA 2.1 di Hexadrone da parte dei laboratori Applus+ conferma la conformità al Regolamento UE 2019/945 e rafforza la fiducia normativa per l’impiego in applicazioni ad alta responsabilità operativa.

Saint-Ferréol-d’Auroure, Francia — Hexadrone SAS, produttore francese specializzato in droni modulari, annuncia di aver ottenuto la marcatura CE e le certificazioni di classe C5 e C6 per il drone TUNDRA 2.1. La certificazione è stata rilasciata a seguito di una valutazione completa condotta dai laboratori Applus+, ente di certificazione accreditato dall’Unione Europea.

Rilasciata in conformità al Regolamento UE 2019/945, questa certificazione colloca Hexadrone tra i primi produttori europei di droni ad adeguarsi al nuovo quadro normativo europeo, che diventerà pienamente applicabile a partire dal 1° gennaio 2026.

«Questa certificazione rappresenta il riconoscimento del nostro impegno verso l’eccellenza e la conformità normativa», ha dichiarato Alexandre Labesse, CEO di Hexadrone. «Consente ai nostri clienti di affrontare con fiducia i cambiamenti regolatori del 2026».

Il drone TUNDRA 2.1 supera i requisiti più stringenti del nuovo regolamento europeo

La certificazione rilasciata dai laboratori Applus+ conferma che TUNDRA 2.1 è conforme ai requisiti più stringenti del Regolamento UE 2019/945. Il coinvolgimento di un ente indipendente accreditato garantisce un processo di valutazione oggettivo e rigoroso, rafforzando la credibilità, la trasparenza e il riconoscimento normativo della piattaforma presso autorità e utilizzatori. Assicura un livello ottimale di sicurezza giuridica e tecnica per l’impiego in applicazioni professionali complesse, consolidando al contempo la fiducia nella conformità del drone e del suo ecosistema tecnico nel lungo periodo.

«In qualità di partner autorevole nelle attività di prova e certificazione, Applus+ Laboratories è orgogliosa di supportare l’impegno di Hexadrone verso la qualità e la conformità normativa», ha dichiarato un portavoce di Applus+ Laboratories. «La nostra competenza negli standard europei e internazionali garantisce che soluzioni innovative come quelle di Hexadrone soddisfino i più elevati requisiti di sicurezza e prestazioni, favorendone una crescita di successo nel mercato europeo».

TUNDRA 2.1 è una delle poche soluzioni presenti sul mercato a detenere la marcatura CE e le certificazioni C5/C6. Il conseguimento è il risultato di 24 mesi di sviluppo e di un investimento di quasi 500.000 euro. Questo percorso rafforza la posizione di Hexadrone come attore di riferimento nel mercato dei droni, sia europeo che internazionale.

Un drone apprezzato per modularità e versatilità

Lanciato nell’aprile 2023, il drone TUNDRA 2 si è rapidamente affermato come un punto di riferimento a livello europeo grazie alla sua architettura completamente modulare. La sua evoluzione più recente, TUNDRA 2.1, sviluppa ulteriormente questo approccio attraverso tre interfacce standardizzate — [TR-LOCK], [TR-COMM] e [TR-MODULE] — che consentono l’integrazione immediata di payload, moduli avionici e collegamento dati.

Questa standardizzazione ha consentito lo sviluppo di un ecosistema composto da oltre 150 moduli tecnologici, realizzati da partner francesi ed europei. Di conseguenza, TUNDRA è un sistema aperto, scalabile e pienamente retrocompatibile, concepito come una soluzione sostenibile nel lungo periodo, in grado di evitare l’obsolescenza e di integrare costantemente i feedback operativi provenienti dalle unità in servizio.

TUNDRA 2.1 integra inoltre tecnologie di sicurezza avanzate sviluppate in collaborazione con Drone Rescue System (DRS) e Impact, rafforzando ulteriormente la conformità normativa e l’affidabilità operativa.

Già adottato da unità delle forze armate francesi e da diversi operatori privati europei, TUNDRA supporta un’ampia gamma di missioni, tra cui sorveglianza, rilevamento CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare), operazioni di sicurezza, topografia, ispezioni industriali, agricoltura di precisione, ricerca e soccorso e molto altro.

Strategia di distribuzione e crescita in Europa

Hexadrone distribuisce attualmente le proprie soluzioni in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Romania, Svezia, Svizzera e Regno Unito. L’azienda continua ad ampliare la propria presenza ed è attivamente alla ricerca di nuovi partner per rafforzare ulteriormente la sua rete europea.

Grazie a una modularità senza pari e a un ecosistema in rapida espansione, TUNDRA di Hexadrone si sta affermando come la soluzione di riferimento in Europa per i droni multiruolo.

Scopri di più su Hexadrone

Fondata nel 2014, Hexadrone si è affermata come realtà di riferimento nella progettazione e produzione di droni modulari, basando la propria attività su tre punti di forza: innovazione tecnica, personalizzazione e qualità industriale. Inizialmente orientata alla rivendita di componenti per droni tramite una piattaforma web, l’azienda ha rapidamente evoluto il proprio modello verso l’assemblaggio di droni su misura, per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti.

Scopri di più su Applus+ Laboratories

Applus+ Laboratories fornisce servizi di prova e certificazione progettati per aumentare la competitività dei prodotti e supportare l’innovazione. Con sede centrale a Barcellona, in Spagna, Applus+ Laboratories opera attraverso una rete globale di laboratori multidisciplinari al servizio di settori quali aerospazio, automotive, cybersicurezza, elettrico ed elettronico, energie rinnovabili, edilizia, ferroviario e dispositivi medici.

Dati di contatto

Grégory Villard

gregory.villard@hexadrone.fr

Alexandre Labesse, CEO of Hexadrone

alexandre.labesse@hexadrone.fr