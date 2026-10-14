Due ragazzi, uno figlio di un carabiniere, hanno usato una minicar nera per colpire Davide Iacopini; le indagini li hanno ricondotti in pochi giorni.

Il 4 e il 5 ottobre a Roma si sono verificati una serie di atti violenti che hanno coinvolto l’attore Davide Iacopini e altre cinque persone. Gli aggressori, a bordo di una minicar nera, hanno colpito le vittime in più zone della capitale, provocando ferite gravi. La dinamica è stata immediatamente segnalata alla Polizia, che ha avviato le indagini con il supporto dei carabinieri.

L’intervento delle autorità si è concentrato su due giovani, rispettivamente di 16 e 17 anni, identificati come i responsabili delle aggressioni. Il processo di individuazione è stato accelerato grazie a una serie di elementi probatori, tra cui la ricostruzione dei percorsi effettuati con l’auto e le dichiarazioni di testimoni oculari.

Identità dei due minorenni e loro legami familiari

Il ragazzo di 17 anni risiede nel quartiere Monteverde ed è figlio di un carabiniere. L’amico, di 16 anni, vive a Testaccio. Entrambi hanno già un precedente penale comune: in passato avevano compiuto un furto insieme. Uno dei due celebrava il proprio compleanno nel fine settimana in cui si sono susseguite le aggressioni, un dettaglio emerso durante gli interrogatori.

Il ruolo della famiglia e dell’ambiente di provenienza

Il legame di uno degli autori con le forze dell’ordine ha suscitato particolare interesse nei magistrati, ma finora le indagini non hanno evidenziato alcun coinvolgimento di terzi. I giovani sono stati trattenuti in caserma nella notte, dove hanno fornito le proprie versioni dei fatti ai magistrati Giuseppe Cascini (procuratore aggiunto) e Ambrogio Cassiani (pm).

Le prove raccolte: testimonianze, auto sequestrata e tracciamento GPS

Un testimone chiave è stato un meccanico che ha dichiarato di aver installato sulla minicar alcuni LED una luce rossa sulla targa e vari adesivi, tra cui uno raffigurante un serpente. Tali dettagli hanno permesso agli inquirenti di identificare il veicolo, ritrovato sotto casa del diciassettenne e posto sotto sequestro nella notte.

Un ulteriore tassello probatorio è stato fornito dall’applicazione di localizzazione installata sul cellulare di uno dei due adolescenti. L’app, comunemente usata dai genitori per monitorare i figli, ha permesso di ricostruire i tragitti effettuati con la minicar durante le ore notturne, confermando la presenza dei ragazzi nei luoghi delle aggressioni.

Il percorso giudiziario e lo stato di salute della vittima

Il fascicolo è ora sotto l’esame della Procura presso il tribunale dei minori che dovrà decidere le eventuali misure correttive e le sanzioni penali. Nel frattempo, Davide Iacopini è rimasto ricoverato in condizioni riservate, con prognosi non ancora definita. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di una risposta tempestiva per tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire simili episodi in futuro.

La vicenda, sebbene ancora in evoluzione, illustra come la collaborazione tra Carabinieri, Polizia e magistrati, unita a testimonianze concrete e tecnologie di tracciamento, possa portare rapidamente all’identificazione e alla responsabilizzazione di giovani autori di reati gravi.