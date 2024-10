Due gieffini fanno delle rivelazioni a microfono nascosto riguardo a bestemmie e tattiche.

Dopo i primi momenti di divertimento e leggerezza, i concorrenti del Grande Fratello iniziano a mostrarsi per quello che sono davvero, formando piccoli gruppi, discutendo e rivelando segreti imbarazzanti. Nelle ultime ore, i fan del programma di Canale 5 hanno preso a discutere di alcune informazioni sussurrate da due partecipanti, pronti a coprire i microfoni. I due in questione sono Tommaso Franchi e Ilaria Galassi, membri del gruppo legato a Non è la Rai.

Le rivelazioni dei due concorrenti riguardano parolacce e influenze esterne.

Nella notte successiva all’ultima puntata, Tommaso ha avuto un colloquio con Lorenzo Spolverato, il quale lo ha accusato di apparire spesso come insincero e immature. L’idraulico toscano, abbassando la voce e cercando di non farsi sentire, ha espresso che la sua vita al di fuori della casa è molto diversa da come si presenta nel reality, e ha ammesso di esser solito usare parolacce in maniera eccessiva: “Non sono sempre così come mi vedi qui, mi sto solo adattando a quest’ambiente. Non è che non voglio esprimere le mie opinioni, ci impiego solo un po’ di tempo a aprirmi. All’esterno, invece, sono completamente diverso. Qui parlo in un certo modo, ma fuori non è affatto così. Ad esempio, al di fuori bestemmio un sacco, moltissimo, forse anche in modo clamoroso.“

Ieri sera, anche Ilaria Galassi ha condiviso alcuni dettagli interessanti. Durante la sua conversazione nel letto con le amiche Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, ha comunicato che il suo agente le aveva suggerito di mantenere una certa prossimità con Jessica Morlacchi, considerata la vera protagonista di questa stagione del Grande Fratello. Infatti, Ilaria ha affermato: “Il mio agente mi ha consigliato di stargli vicino”. Appena Ilaria ha terminato la sua rivelazione, Pamela ha risposto: “Io, invece, quando esco di qui, ho bisogno di togliermi un po’ di sassolini dalle scarpe”.