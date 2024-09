Due nuove aggiunte si uniscono al cast dell'ex show La Talpa.

Ci sono ancora molti dettagli da svelare sulla nuova edizione del reality show La Talpa, compreso il cast, che sembra essere ancora in fase di definizione. Si parlava di iniziare le registrazioni alla fine di agosto, ma sembra che il team di produzione stia ancora sistemando i dettagli finali relativi al cast, tra cui potrebbero esserci due ex partecipanti al Grande Fratello. Diletta Leotta è pronta per condurre lo show e ha recentemente condiviso una storia su Instagram indossando la felpa del programma con il nuovo logo. Il reality dovrebbe iniziare il 2 ottobre e, secondo Pier Silvio Berlusconi, questa edizione porterà molte novità. “Sarà un’edizione innovativa e sperimentale, un segno di modernità che potrebbe influenzare gli ascolti di Canale 5 in prima serata. Ci sarà un alternarsi tra Infinity e Canale 5 fino alla puntata finale, che sarà trasmessa prima su Canale 5 e poi su Infinity,” ha affermato Berlusconi, dando il benvenuto a Diletta Leotta a Mediaset. Durante il programma di RTL 102.5 Protagonisti, Gabriele Parpiglia ha suggerito che altri due nomi potrebbero entrare nel cast de La Talpa, Cecilia Capriotti e Giulia Provvedi, entrambe già viste al Grande Fratello e Jump. Gli ultimi dettagli relativi al cast verranno confermati prossimamente.

In italiano, ecco alcuni individui noti in diversi ambiti: Alessandro Egger, un modello; Andrea Preti, che è un attore; Andreas Muller, un ballerino; Cecilia Capriotti, una ragazza spettacolo; Clizia Incorvaia, un’influencer; Elisa Di Francisca, una schermitrice; Gilles Rocca, volto televisivo; Giulia Provvedi, una cantante; Jo Squillo, anch’ella una cantante; Lucilla Agosti, una conduttrice; Ludovica Frasca, opinionista; Marco Berry, inviato; Marco Melandri, pilota; Marina La Rosa, concorrente di reality show; Orian Ichaki, una modella; e Veronica Peparini, una coreografa.