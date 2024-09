Durante il Salone dell'auto a Torino, un veicolo si è schiantato contro la folla riportando quindici feriti.

Oggi a Torino, nel corso del Salone dell'Auto, si è verificato un incidente. Una Lancia Delta, una macchina da rally, è finita tra la folla presente nella piazza San Carlo, dietro le transenne lungo via San Teresa, nel cuore della città piemontese, per motivi ancora da stabilire. Il bilancio segn...

Oggi a Torino, nel corso del Salone dell’Auto, si è verificato un incidente. Una Lancia Delta, una macchina da rally, è finita tra la folla presente nella piazza San Carlo, dietro le transenne lungo via San Teresa, nel cuore della città piemontese, per motivi ancora da stabilire. Il bilancio segnala quindici vittime, tutte con ferite di lieve entità, secondo le informazioni disponibili. Tuttavia, cinque di queste sono state portate in ospedale per controlli più approfonditi, mentre il personale sanitario ha fornito assistenza agli altri sul luogo dell’incidente. La polizia locale sta indagando sulla questione e ha iniziato i necessari controlli con il guidatore della macchina e i responsabili della gestione dell’evento.