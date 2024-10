A partire dalle 15, Milano e l’intera Brianza, insieme alle Prealpi, sono state interessate da un’intensa pioggia. La situazione del fiume Seveso nel capoluogo è in aumento. Ieri, la vasca di laminazione è stata riempita e ora è pronta a ricevere l’ondata d’acqua. L’assessore alla Sicurezza e Protezione civile di Milano, Marco Granelli, informa tramite i social riguardo alla situazione. Anche il Lambro nella città sta salendo, avendo già oltrepassato i due metri. Inoltre, Granelli comunica che alle 8:40 il fiume Lambro, dopo aver raggiunto la soglia di allerta alle 7:50, ha cominciato a inondare il parco adiacente, in cui risiedono due comunità già evacuate. La pioggia non si è arrestata dalla notte precedente su Milano e sul resto della Lombardia, portando a accumuli tra i 35 e i 40 millimetri d’acqua. Tuttavia, le previsioni per il pomeriggio indicano un miglioramento. Anche in provincia di Brescia si registrano venti forti e pioggia, con le scuole chiuse proprio come in altre aree lombarde, a causa di un’ondata di maltempo. I sindaci della Val Camonica hanno optato per la chiusura degli istituti scolastici e il codice rosso per rischio idrogeologico è stato attivato, rendendo questa area particolarmente colpita dal maltempo.