Nel cuore della notte, è scoppiata una furiosa discussione tra le concorrenti del Grande Fratello, che si sono schierate in due fazioni. Da una parte si sono messe Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, mentre dall’altra parte si sono unite le Non è la Rai, Yulia Bruschi e Shaila Gatta. La controversia è iniziata quando Mariavittoria ha accusato il gruppo avversario di darle sguardi di riprovazione e di parlarle alle spalle, affermando che Yulia le avrebbe dato una spallata e “l’avrebbe travolta”.

Dopo che Mariavittoria ha espresso i suoi disagi, le Non è la Rai insieme a Yulia hanno chiesto un chiarimento a bordo piscina. Con un tono infuriato, Yulia ha esordito: “Una spallata? Sei seria? Perché non mi hai detto: ‘Yulia, mi hai dato una spallata, non te ne sei accorta?’. Invece di affrontare la questione, covi rancori e parli di me”. Mariavittoria ha spiegato il motivo del suo silenzio iniziale: “Hai realmente fatto un gesto che non puoi non aver percepito. Non volevo alimentare tensioni, ma vedo che anche tu non mi guardi con simpatia”.

La reazione di Jessica Morlacchi

Le Non è la Rai hanno subito sostenuto Yulia e a quel punto è intervenuta Jessica Morlacchi: “Yulia, tu parli? Mariavittoria ti risulta falsa? In trasmissione fai la persona per bene e poi dietro le quinte parli male di me. Ora dici che ti dispiace non avere un legame con me. Davvero? Non verresti mai a parlarmi neanche per sbaglio. Io ho tentato di avvicinarti. Non dire stupidaggini! E non tentare di prendermi in giro, perché sono più grande di te e non tollero queste mancanze di rispetto”.

La replica di Yulia Bruschi

Yulia, infuriata, ha replicato: “Ma tu mi dai davvero la possibilità di avvicinarmi? Non verrei mai a cercarti. Guardati, il tuo atteggiamento non è certo il migliore. Non ti comporti in modo maturo”.

La discussione tra le gieffine continua all’esterno.

L’acceso confronto in giardino

Dopo un acceso confronto in piscina, le ragazze hanno deciso di spostarsi in giardino, dove la tensione è rimasta alta. Hanno iniziato a rinfacciarsi sguardi invidiosi e frecciatine pungenti. Mariavittoria e Yulia si sono accusate reciprocamente di comportamenti equivoci, ma la conversazione si è rapidamente spostata su Bruschi e Morlacchi. In un momento di frustrazione, Yulia si è alzata e ha esclamato: “Io sto benissimo per conto mio, ciao, chi mai si preoccupa di te”. Jessica ha colto l’occasione per provocarla: “E allora piangi, cara! A me non importa nulla di te, meno di niente, arrivederci”.

Pamela Petrarolo ha rimproverato Jessica per il suo comportamento: “Sei adulta, non dovresti stuzzicarla mentre se ne va, è normale che reagisca”. La Morlacchi, a quel punto, ha perso la calma: “Basta con l’essere favorevoli a senso unico. Non dite che io esagero e lei no. Mi ha minacciato dicendo ‘ti spacco la faccia’. E lo ha fatto alle mie spalle. Non ve lo ricordate? Ve lo ricordo io, l’hanno mostrato in una clip. Ha affermato che fuori dal GF mi avrebbe ferita, eppure si finge buona. Prima o poi si leverà di dosso questo atteggiamento da ‘brava ragazza’. Ha avuto un comportamento da prepotente nelle clip, ma non ha mai avuto il coraggio di affrontarmi faccia a faccia”.