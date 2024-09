Durante l'assemblea Onu, Meloni ha avuto un incontro con Zelensky.

La Prima Ministra italiana Giorgia Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in occasione della 79ma Assemblea Generale dell'Onu. L'Italia ha rinnovato il suo sostegno all'autodifesa dell'Ucraina e all'obiettivo di una pace equa e stabile. Questo impegno verrà mantenuto fino al 2025 e si concretizzerà nell'organizzazione a Roma della Ukraine Recovery Conference. Zelensky ha espresso apprezzamento per l'approccio dell'Italia e per l'impegno di Meloni nel promuovere la pace.

La Prima Ministra Giorgia Meloni ha avuto un incontro con Volodymyr Zelensky, il presidente dell’Ucraina, durante la 79ma Assemblea Generale dell’Onu. Da quanto si è intuito durante la conversazione, Italia ha confermato il suo fervido supporto all’autodifesa dell’Ucraina, con la finalità di stabilire le condizioni più favorevoli per una pace equa e a lungo termine. L’Italia proseguirà sulla stessa linea fino al 2025, organizzando a Roma la Ukraine Recovery Conference e ci sarà al fianco dell’Ucraina per il tempo che sarà necessario. Zelensky ha commentato: “E’ sempre un vero piacere poter incontrare Giorgia Meloni. Durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, abbiamo convenuto sui nostri futuri progetti in comune. Sono riconoscente a Giorgia per tutti i provvedimenti determinati presi sotto la presidenza italiana del G7 e per il suo impegno nel favorire gli sforzi combinati per condurre a una pace stabile e giusta”.