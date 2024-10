Selvaggia's Reflections on Sonia at Domenica In: Maintaining her role amidst controversy and criticism

Ieri durante l’episodio di Ballando con le Stelle, c’è stata un’altra discussione accesa tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. La concorrente ha menzionato il suo ex consorte, suscitando la reazione negativa della giurata. Oggi, a Domenica In, Selvaggia ha espresso le sue riserve riguardo a Sonia, sottolineando che quest’ultima dovrebbe mantenere il “ruolo” che ha scelto, anche quello di risultare poco gradita.

Riflessioni di Selvaggia su Sonia a Domenica In.

“Non può venire a dirci di avere difficoltà ora che non è più sposata. Sonia Bruganelli non era vista di buon occhio anche quando era l’ex moglie di Bonolis. Quindi la sua scusa non regge. Dovrebbe smettere di cercare scuse e iniziare a mostrarsi più autentica e diretta. Anche se risulta antipatica, va bene; lo dico io… Tuttavia, deve essere all’altezza del proprio ruolo e del personaggio che ha scelto. Deve imparare a sostenerlo in modo adeguato.” così ha insistito Selvaggia a Domenica In.

Non è corretto che, quando le cose non vanno come previsto, si metamorfosi in vittima. Questo è il comportamento di lei: ama adottare un tono severo e fare commenti taglienti, ma quando le situazioni diventano difficili, comincia a temere le conseguenze delle sue azioni e si giustifica dicendo cose come “mia figlia mi osserva da casa, ha solo 16 anni” oppure “io non ho mai ballato, tutto questo è nuovo per me”. E aggiunge, “non sto più con mio marito”. È fondamentale che continui a mantenere il suo ruolo; altro sarebbe solo caos e danno per se stessa.

Avete mai notato Sonia Bruganelli nel suo lavoro di opinionista?

Se io fossi così dura come lei, probabilmente sarei già nei guai.

Ritengo che Sonia stia affrontando delle difficoltà, poiché il ruolo di concorrente non è in linea con il suo stile. Come opinionista, produttrice e imprenditrice, la Bruganelli è abituata a giudicare, piuttosto che a ricevere giudizi e critiche. Nelle vesti di protagonista, però, mostra un lato a lei estraneo, il che sorprende il pubblico e i giudici, così come lei stessa. Speriamo, comunque, che continui a partecipare e non venga eliminata, perché sarebbe una vera perdita per il programma Ballando.