E' emerso che Federica Petagna potrebbe aver detto il falso a Temptation Island? Quali dettagli sono venuti alla luce?

Nel corso del primo episodio di Temptation Island, Federica Petagna si è espressa in maniera critica riguardo l’intensa gelosia di Alfonso D’Apice, svelando che lui non le consentiva di vestire indumenti troppo rivelatori, corti o bagni sgambati o bikinis. “Per venire qui ho dovuto nascondere in valigia dei bagni che lui non conosce. Sono bagni che non avrebbe approvato, che non avrei mai pensato di usare e che adesso utilizzerò. Mi costringeva sempre a comprare bagni stile nonna e adesso in modo segreto ho preso qualcosa di più audace. Li ho acquistati senza dirgli niente e sono qui per metterli per la prima volta. Sono molto differenti da quelli che mi autorizza a usare. Naturalmente, questi nuovi bagni sono bicchierini, è ora di prendermi un po’ di sole. Non mi sono mai vista con un costume simile!”. Alfonso ha visualizzato il filmato in cui la sua fidanzata presenta i suoi nuovi bagni e non ha reagito positivamente: “So di essere geloso. Sono venuto qui per progredire. Tuttavia, invece di contribuire al mio cambiamento, lei mi provoca. Ora dice di aver portato questi bagni in modo clandestino. Vuole farmi arrabbiare. Ha detto ‘ho portato i bagni e lui non lo sa’. Non ho controllato il suo bagaglio, non avevo mai visto quei bagni. Non vuole aiutarmi a migliorare, vuole farmi perdere la testa. Se i bagni che consento di usare erano molto diversi da questi? Certo! Beh, non troppo diversi. Non solo rimane da sola, ma indossa anche bagni in quel modo. Non è necessario, la noteranno anche se usa bagni normali”. Federica Petagna ha mentito sui suoi bagni? Le sue vecchie foto

Gli appassionati di Temptation Island hanno rintracciato i profili social di Federica Petagna, scoprendo che in passato la ragazza aveva condiviso molteplici immagini indossando splendidi bikini. È possibile che Federica abbia esagerato nel descrivere l’estrema gelosia di Alfonso? O sono solo situazioni sporadiche e il suo partner le impone realmente di vestire costumi più riservati o completi?