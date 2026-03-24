È morto Gino Paoli, l'autore del 'Cielo in una stanza' aveva 91 anni

È morto Gino Paoli, l'autore del 'Cielo in una stanza' aveva 91 anni

(Adnkronos) - È morto oggi, martedì 24 marzo, all'età di 91 anni Gino Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha annunciato la famiglia Paoli in una nota in cui chiede la massima riservatezza. Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembr...

(Adnkronos) – È morto oggi, martedì 24 marzo, all’età di 91 anni Gino Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha annunciato la famiglia Paoli in una nota in cui chiede la massima riservatezza.

Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, era considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana. Nella sua carriera ultrasessantennale ha scritto e interpretato brani di grande popolarità, da Il cielo in una stanza a La gatta, da Che cosa c’è a Senza fine, da Sapore di sale a Una lunga storia d’amore, fino a Quattro amici con cui vinse il Festivalbar 1991. Paoli ha partecipato inoltre a cinque edizioni del Festival di Sanremo.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)