È morto Quincy Jones, produttore Michael Jackson e "We are The world"

È morto Quincy Jones, produttore Michael Jackson e "We are The world"

Los Angeles, 4 nov. (askanews) – Se ne è andato uno dei pilastri della musica mondiale. Quincy Jones, uno dei produttori e compositori musicali di maggior successo del Novecento, è morto all’età di 91 anni. Celebre per aver lavorato ai dischi più famosi di Michael Jackson, Jones è ricordato anche per aver prodotto “We are the World”, la famosa canzone cantata per beneficenza da alcuni dei più famosi musicisti di sempre nel 1985.

Nato a Chicago nel 1933, si avvicinò alla musica da giovanissimo, e ancora adolescente provò a introdursi nei circoli del jazz imparando a suonare la tromba. Studiò al Berklee College di Boston, da lì iniziò una fortunata carriera al seguito di importanti orchestre, ma anche lavorando per la televisione e per etichette musicali, realizzando per cinema e Tv numerose colonne sonore. Celebri le sue collaborazioni con Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e Count Basie. Quincy Jones ha fatto la stroria, è dietro soltanto a Beyoncé e Jay-Z per numero totale di candidature ai premi Grammy, ne ha ottenute 80, con 28 vittorie.