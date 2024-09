È stata rivelata l'identità della nuova insegnante di danza di Amici 24, che sostituirà Todaro nel ruolo.

Quattro erano i possibili sostituti di Raimondo Todaro come insegnante di danza in Amici 24: Elena D'Amario, Adriano Bettinelli, Stefano Oradei e Samuel Peron. Tuttavia, la scelta di Maria De Filippi è ricaduta su Deborah Lettieri, noto coreografa e ballerina del Crazy Horse di Parigi, conosciuta come Gloria Di Parma. Nella ventiquattresima edizione di Amici, Deborah è stata nominata la nuova docente di danza, insieme a Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. I docenti per la parte relativa al canto includono invece Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Ci erano quattro potenziali sostituti per Raimondo Todaro nel ruolo di insegnante ad Amici 24. Si parlava di Elena D’Amario, ex ballerina mariana da tempo parte del team di professionisti del programma; Adriano Bettinelli, un altro ballerino mariano che quest’anno è ritornato alla scuola; Stefano Oradei, ex coreografo di Ballando con le Stelle che in precedenza aveva fatto un annuncio per Maria De Filippi; e Samuel Peron, seconda classificata nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Alla fine, però, è stata Deborah Lettieri, coreografa e ballerina del Crazy Horse di Parigi, la scelta di Maria De Filippi. Conosciuta con il nome d’arte di Gloria Di Parma, Deborah lavora da anni al Crazy Horse e ha avuto esperienza come giudice nella trasmissione televisiva Dance Dance Dance di Sky. La sua candidatura è stata suggerita da Davide Maggio, che ha citato una sua intervista a Panorama. In quell’intervista, rispondendo alla domanda “È vero che al Crazy si fanno i provini con il metro?”, Deborah aveva dettagliato i rigidi criteri fisici seguiti dal Crazy Horse, che richiede che le sue danzatrici siano molto simili tra loro, e ha descritto le specifiche misure richieste.

