È stato raggiunto il traguardo delle 500mila firme per il referendum sulla cittadinanza.

Riccardo Magi, segretario del partito Più Europa, ha comunicato l'ottenimento delle 500mila firme necessarie per il referendum sulla cittadinanza italiana. La proposta intende ridurre da 10 a 5 anni il periodo minimo di residenza ininterrotta per i cittadini stranieri che desiderano ottenere la cittadinanza italiana, riallineandosi alle leggi pre-1992 e a quelle adottate in diversi paesi dell'UE.

