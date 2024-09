E' stato rivelato il presentatore per il prossimo Sanremo Giovani.

Alessandro Cattelan è stato rivelato come il nuovo presentatore di Sanremo Giovani, confermando le preesistenti supposizioni. Benché Carlo Conti avrebbe confermato la notizia durante l'apparizione su Tg1, non sarà lui a condurre l'evento. Cattelan è anche favorito per la conduzione del DopoFestival e farà parte del team di selezione di Sanremo Giovani e della conduzione di una serata del Festival. Nonostante non sia stato nominato conduttore dell'intero Festival, si prevede una tripla partecipazione da parte di Cattelan. La collaborazione tra Conti e Cattelan per il Festival di Sanremo 2025 è confermata.

La rivelazione del nuovo presentatore per Sanremo Giovani è stata fatta: Alessandro Cattelan. Carlo Conti, pur indossando il copricapo dell’annunciatore, non condurrà l’evento, una novità che già conoscevamo. È stato al Tg1 la scorsa sera solo per ripeterlo.

Giuseppe Candela di Dagospia ha rispolverato questo dettaglio, assicurando per la seconda volta che Cattelan sarebbe il presentatore del festival di giovani talenti. “Il direttore artistico del festival ha confermato ieri sera al Tg1 che non sarà Conti a guidare Sanremo Giovani su Rai2”, ha ricordato Candela. “E come conduttore? Qui non c’è nulla di nuovo per i lettori di Dagospia, abbiamo già rivelato questa notizia il 6 giugno. Parliamo di Alessandro Cattelan, la cui trattativa con la Rai include anche la presentazione del DopoFestival e una serata del Festival. Non è ancora stata firmata, ma quando ciò accadrà, Conti si farà vivo al Tg1 per farne l’annuncio. Questa volta, però, sarà reale”.

È un dato di fatto che il nome di Alessandro Cattelan era già stato menzionato il 6 giugno come conduttore di Sanremo Giovani. Quindi, queste notizie non sono nuove, solo il riconoscimento formale manca.

Come abbiamo ripetuto spesso, il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come un evento collaborativo e festoso. Carlo Conti, armato della sua vasta esperienza, sarà al comando, ma ci sarà uno spazio anche per Alessandro Cattelan. Dopo il suo recente insuccesso con il programma Da Vicino Nessuno è Normale su Rai2, Cattelan sarà coinvolto nel gioco. Come? Conti ha in mente di terminare le cinque serate tra mezzanotte e mezzo, una scelta che non fa saltare di felicità Rai Pubblicità, costretta ad abbandonare circa due ore di slot pubblicitari. Questo sta facendo valutare l’idea di riportare in scena il DopoFestival, per riallocare alcuni slot pubblicitari. Alessandro Cattelan è il favorito per la conduzione.

C’è di più:

Cattelan avrà un ruolo anche a Sanremo Giovani, nell’evento serale di dicembre, e farà parte della commissione di selezione dei brani. Infine, si affiancherà a Carlo Conti sul palco come co-conduttore per una serata. Non ha ottenuto il ruolo di conduttore del Festival, ma, a meno di colpi di scena, avrà una tripla partecipazione.

La collaborazione a tre livelli tra Conti e Cattelan per il Festival di Sanremo è confermata.