Ecco i 13 protagonisti di Temptation Island, tra cui figura anche una personalità televisiva.

Nella nuova edizione di Temptation Island, 13 tentatori proveranno a destabilizzare le coppie le protagoniste. Si tratta di Giovanni, John, Yousif, Alessandro, Daniel, Alex, Valentino, Anto, Bruno, Edoardo, Stefano, Francesco e Daniele. Daniele, conosciuto come Daniele Capuana, è già familiare al pubblico di Canale 5, essendo stato uno dei pretendenti di Ida Platano nello show Uomini & Donne. Il trentottenne Daniele proviene da Pisa. È un personal trainer, laureato in Scienze Motorie presso l’Università eCampus, professione che svolge da quattro anni. Prima lavorava nell’officina dei suoi zii, ma una proposta da un amico che possiede un locale a Formentera lo ha spinto a cambiare carriera. Gli altri 12 tentatori includono Yousif, un 33enne romano vanta un alto ruolo in un ristorante che dirige con i suoi due fratelli; ama il calcio, la fotografia e l’allenamento in palestra. Tra gli altri, ci sarà anche John Zunda, un 30enne di Reggio Emilia, che vive con la nonna e lavora in un’impresa specializzata nell’assicurazione del credito. Alessandro, un napoletano di 42 anni che risiede a Milano, è un altro personal trainer iscritto all’università per studiare Scienze motorie, che ama cucinare, andare in bici e fare boxe. Infine, Daniel proviene da Imperia, ha 27 anni e gestisce un’impresa familiare a Montecarlo; Alex, 33 anni, invece è di Milano.

L’amministrazione della carrozzeria familiare è gestita da un giovane sportivo, appassionato di pugilato, nuoto ad alte prestazioni, calcio, sci e pallavolo. Inoltre, Valentino, 31enne della provincia di Brescia, condivide lo stesso amore per lo sport e attualmente lavora come istruttore di fitness e tecnico specializzato. Ha iniziato la sua carriera calcistica all’età di 9 anni. Anto, un 32enne siciliano, è attualmente store manager. Da giovane ha militato nelle academy dell’Inter e ha conseguito una laurea in farmacia. Bruno, un altro 32enne, proveniente dalla provincia di Reggio Emilia, possiede quattro agenzie immobiliari e nutre una passione per il cinema e lo sport. Edoardo, un 24enne di Cuneo, lavora come giardiniere nell’impresa familiare e adora gli sport estremi. Stefano, per contro, è un barman che ama viaggiare e fare trekking nel suo tempo libero. Infine, c’è Francesco, un 23enne di Verona che vive a Milano con sua sorella. Lavora come store account manager per una ditta di dolci. Ha un debole per il golf, vorrebbe diventare un istruttore e suona il pianoforte da 5 anni.