Ecco i nomi dei tre danzatori che si sono ritirati da Ballando con le Stelle e le ragioni per cui hanno deciso di farlo.

Nella precedente edizione di Ballando con le Stelle, i danzatori che si sono distinti, classificandosi in ordine, sono stati: Pasquale La Rocca, Samuel Peron e Anastasia Kuzmina (che sono stati premiati con l’oro, l’argento e il bronzo rispettivamente, in coppia con Wanda Nara, Simona Ventura e Teo Mammucari). Seguivano in ordine Lucrezia Lando, Luca Favilla, Giada Lini, Simone Casula, Moreno Porcu, Maria Ermachkova, Angelo Madonia, Tove Villfor e Alessandra Tripoli. Tuttavia, tre di loro non prenderanno parte alla competizione del prossimo settembre.

Samuel Peron è stato il primo a ritirarsi, dopo essere arrivato secondo in primavera a L’Isola dei Famosi. Gli altri due che hanno deciso di non tornare a settembre sono Simone Casula e Lucrezia Lando.

Le ragioni per cui i due ballerini non sono stati riconfermati, però, sono diverse: Simone è stato escluso, mentre Lucrezia ha deciso di allontanarsi di sua iniziativa.

Simone ha così commentato su Instagram la sua assenza nella prossima edizione di Ballando: “Amici, ho deciso di condividere con voi la notizia che non prenderò parte alla prossima edizione di Ballando. Questa decisione rispetta tutti coloro che mi hanno accompagnato e sostenuto nelle passate edizioni. Le ragioni che mi sono state date riguardano semplicemente la selezione del cast dei vip. Non posso negare di essere deluso, ma quest’anno non sarò in gara. Continuerò comunque a essere parte della famiglia di Ballando e mi vedrete danzare in quella pista come danzatore per una notte. Invio i miei migliori auguri a Milly, ai miei colleghi e ai nuovi concorrenti.”

Ecco quanto dichiarato da Lucrezia:

Salve a chiunque legga, ho preso la decisione di autosospendere la mia partecipazione nel cast di Ballando con le Stelle per quest’anno. Ho preferito dedicare il mio tempo pienamente a un progetto molto rilevante di cui avrò l’opportunità di discutere nei giorni a venire. Auguro tutto il meglio a Milly Carlucci e al resto del team!

Mi chiedo chi prenderà il posto dei tre ballerini Peron, Casula e Lando?