Ecco le 13 seduttrici di Temptation Island, tra cui anche una figura nota nel mondo della televisione.

La prossima edizione di Temptation Island presenterà 13 nuove tentatrici, tra cui Michelle, Silvy, Julia, Alessia, Valery, Camilla, Sofia, Raffaella, Ludovica, Saretta, Silvia, Roberta e Jasmine. Tra di loro ci sono vari professionisti come un broker automobilistico, un'estetista, una studentessa di psicologia, una stilista e imprenditrice, e una laureata in lingue e in lettere. Alcune di loro hanno anche hobby e interessi unici come il bodybuilding, la pole dance, il pianoforte, la ceramica, e amano vari sport e arte. Infine, ci sono anche donne che lavorano o aspirano a lavorare nel settore della moda, dell'architettura, dell'insegnamento e della podologia.

L’ultima edizione di Temptation Island metterà alla prova i fidanzati con l’ingresso di 13 nuove tentatrici. Esse rispondono ai nomi di Michelle, Silvy, Julia, Alessia, Valery, Camilla, Sofia, Raffaella, Ludovica, Saretta, Silvia, Roberta e Jasmine. In particolare, Valery Coda, già corteggiatrice di Uomini & Donne per il tronista Daniele Paudice, ritorna sul piccolo schermo.

“Julia, ventisettenne di Enna, trasferitasi in provincia di Cuneo da quasi otto anni, lavora come broker per l’industria automobilistica. Ultimamente si dedica al bodybuilding, gareggiando nelle categorie “fit model” e “bikini”. Ama i rettili. Michelle, ventenne della Provincia di Lodi. Esercita la professione di estetista e sogna di aprire un suo salone. Dedica il tempo libero ai suoi fratelli e pratica pole dance. Silvy, ventenne nata a Roma. È figlia unica e vive con i genitori. Studentessa universitaria con l’ambizione di specializzarsi in psicologia clinica. Da piccola si è dedicata alla ginnastica artistica a livello competitivo. Alessia, venticinquenne residente in provincia di Fermo insieme alla madre e la sorella. Ama frequentare la palestra e passare del tempo al mare. Valery, torinese di ventiquattro anni, laureata in Design, è una stilista e imprenditrice. È molto affezionata alla sua famiglia, studia pianoforte e ama lavorare la ceramica e dipingere”.

Originaria di Firenze, Camilla, 29 anni, nutre un profondo amore per la natura e gli animali. È amante dell’allenamento e delle passeggiate in campagna. La danza classica è stata parte integrante della sua vita per un lungo periodo. D’altra parte, Sofia, una milanese di 27 anni, orienta i suoi interessi verso l’ambito zootecnico e delle produzioni animali. Oltre agli studi, nei suoi tempi liberi, si dedica a pilates, tennis, equitazione e danza latino-americana.

Raffaella, di 25 anni, è una brindisina con una laurea triennale in lingue e una laurea specialistica in lettere. È una grande appassionata di danze caraibiche. Molto affezionata alla sua famiglia e ai suoi animali, si prende cura di 2 cani e 15 gatti. Ludovica, una 21enne di Caserta, aspira a seguire le orme paterne percorrendo la carriera legale. È molto legata alla sua famiglia, soprattutto alla sorella minore. Tra i suoi interessi figurano la pittura e la visione di commedie romantiche.

Saretta, 23 anni, è nata a Perugia ed è attualmente impiegata in un’azienda di moda. Frequenta regolarmente la palestra e ha un debole per gli animali, in particolar modo per i gatti.

A completare il gruppo ci sono Silvia, un’architetta di 35 anni da Cagliari che vive a Roma da tre anni. È amante dell’arte in tutte le sue forme, pratica trekking, ama viaggiare in moto e cantare. Roberta, 39 anni e nata a Sanremo, è una laureata in Lettere e Filosofia con l’aspirazione di insegnare italiano in Francia. Adesso è una podologa, grazie a una seconda laurea. È una sportiva e ama viaggiare. Infine, Jasmine, una 25enne siciliana che vive a Viareggio con la sua famiglia. Lavora come commessa in un negozio di articoli sportivi e nel suo tempo libero ama allenarsi, leggere, correre e sciare.