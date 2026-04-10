Economia: Gorno Tempini (Cdp), ‘aiutare il Paese a crescere è la missione di Cdp’

“Alla luce dei risultati del 2025 Cdp continuerà ad operare con le linee guida del passato che continuano ad essere attuali. Gli investimenti di lungo periodo sono ciò di cui il Paese ha necessità così come il supporto alle aziende e alla pubblica amministrazione. La nostra missione da sempre ...

“Alla luce dei risultati del 2025 Cdp continuerà ad operare con le linee guida del passato che continuano ad essere attuali. Gli investimenti di lungo periodo sono ciò di cui il Paese ha necessità così come il supporto alle aziende e alla pubblica amministrazione. La nostra missione da sempre è aiutare il Paese a crescere sempre di più”.

Sono le parole di Giovanni Gorno Tempini, presidente Cdp – Cassa depositi e prestiti, in occasione della presentazione dei Risultati 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=bDpPwwCmbW8