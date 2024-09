Effettivamente, l'elenco degli inviti del 7 settembre comprende attori e precedenti partecipanti al Grande Fratello.

Verissimo, il programma televisivo di Canale 5 presentato da Silvia Toffanin, tornerà in onda il 7 settembre. Gli invitati per il primo episodio della nuova serie sono stati recentemente annunciati sui canali social del programma. Questa settimana avremo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, entrambi ...

Verissimo, il programma televisivo di Canale 5 presentato da Silvia Toffanin, tornerà in onda il 7 settembre. Gli invitati per il primo episodio della nuova serie sono stati recentemente annunciati sui canali social del programma. Questa settimana avremo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, entrambi ex partecipanti del Grande Fratello e ora marito e moglie. Inoltre, avremo l’attrice di Endless Love, Çağla Demir, e Beppe Fiorello, che sarà presto il protagonista di una soap opera Mediaset.

La nostra prossima ospite sarà Giulia Salemi, influencer di 31 anni che sta aspettando il suo primo figlio. Recentemente è tornata da Venezia, dove ha sfilato sul red carpet mostrando orgogliosamente il suo pancione. Ha condiviso su social media emozioni intense sul suo periodo di maternità e sulla sua partecipazione a Venezia, descrivendola come un’esperienza indimenticabile.

Çağla Demir, l’amatissima Banu della serie tv Endless Love, parlerà per la prima volta con Silvia Toffanin a Verissimo. La star turca, nata a Bursa nel 1992, ha iniziato la sua carriera come modella prima di sviluppare una passione per la recitazione. I telespettatori italiani la conoscono soprattutto per il suo ruolo di Banu in Endless Love.

“Un’esperienza condivisa di puro amore e felicità sarà trasmessa sul nostro piccolo schermo, con Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, guidati da Silvia Toffanin, aspettandovi sabato pomeriggio alle 16.30 su Canale5 per rivivere il loro matrimonio.

Inoltre, il talentuoso attore Giuseppe Fiorello, conosciuto per la sua dedizione e il suo coinvolgimento emotivo in ogni ruolo, sarà ospite del medesimo programma su Canale 5. Fiorello farà presto il suo ritorno sul canale interpretando Fabrizio Corsaro, un giornalista di un noto giornale di Palermo, nella prossima serie televisiva I Fratelli Corsaro. La serie andrà in onda per la prima volta a partire da mercoledì 11 settembre.”