Egitto: nave turisti naufragata dopo esser stata travolta da un'onda

Il Cairo, 26 nov. (Adnkronos/Dpa) – La nave 'Sea Story', affondata al largo delle coste egiziane, si è schiantata a causa delle forti onde del Mar Rosso. Una grande onda ha colpito l'imbarcazione, facendola capovolgere, ha scritto su Facebook il governatore regionale, Amr Hanafi, facendo riferimento ai resoconti forniti dall'equipaggio e dai turisti dopo l'incidente. La 'Sea Story' si sarebbe capovolta in pochi minuti e alcuni viaggiatori non sono riusciti a uscire dalle cabine in tempo. La barca non presentava difetti tecnici e aveva tutti i permessi necessari, compreso il via libera dopo un'ispezione avvenuta in primavera, ha spiegato Hanafi.