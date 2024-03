Elezioni in Russia: preferenze per Putin falsificate secondo un analista

Dopo la vittoria schiacciante di Putin in Russia, Novaya Gazeta Europe, basandosi sui calcoli del matematico e analista indipendente Sergey Shpilkin, ha scritto che circa la metà delle preferenze sarebbero state falsificate.

L’ipotesi dell’analista Sergey Shpilkin sulle preferenze di Putin alle elezioni

I dati ufficiali riferiscono che 74,5 milioni di elettori si sono recati alle urne. Di questi, circa 64,7 milioni hanno votato per Putin, ma i calcoli di Shplikin indicano che almeno 31,6 milioni di questi voti sarebbero stati falsificati.

L’analista ha confrontato la distribuzione dei voti ottenuti dai candidati con l’affluenza alle urne in ogni seggio, in modo da capire quanti voti sarebbero stati aggiunti a Vladimir Putin.

Preferenze di Putin alle elezioni e le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov

«Se diciamo che le elezioni nel nostro Paese sono illegittime, allora probabilmente dovremmo dire che è illegittimo quell’87% della popolazione del nostro paese che ha espresso il suo voto per il presidente Putin. Questo è assurdo».

Le preferenze e la vittoria di Putin alle elezioni

Putin è stato eletto presidente in Russia per la quinta volta con l’87,28 per cento dei voti: hanno votato 87,1 milioni di persone, ovvero, il 77,44 per cento degli aventi diritto ha annunciato Ella Pamfilova, direttrice della Commissione.