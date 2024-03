Elezioni in Russia, Putin esulta per la vittoria: "Siamo una famiglia unita"

Vladmir Putin ha raggiunto una percentuale di voti altissima nelle elezioni in Russia: il discorso dopo la vittoria

Le elezioni in Russia si sono ufficialmente chiuse e, ovviamente, hanno visto trionfare il presidente uscente e già in carica da 24 anni, Vladimir Putin. Mentre l’Occidente critica le modlità di voto nel Paese e parla di una democrazia farlocca, lo zar esulta per la sua nuova affermazione che lo prioetta a capo del Cremlino fino (almeno) al 2030.

Elezioni in Russia, Putin parla alla nazione: la vittoria

Una vittoria schiacciante, ottenuta con una percentuale mostre che fiora il 90% delle preferenze, quando il secondo candidato, Nikolai Kharitonov, è riuscito a racimolare un misero 4%. Così, Vladimir Putin ha vinto le elezioni presidenziali, conquistando il suo personale quinto mandato che durerà altri 6 anni. “Il risultato delle elezioni rappresenta la totale fiducia del popolo sul fatto che faremo tutto come da programma” – ha dichiarato lo zar parlando dal quartier generale della sua campagna elettorale. “Nessuno potrà sopprimere il popolo russo. Abbiamo davanti a noi molti compiti specifici e importanti” – dichiara ancora ringraziando più volte i soldati al fronte.

Elezioni in Russia, Putin parla alla nazione: riferimento a Navalny

“Non importa quanto abbiano cercato di spaventarci, di sopprimere la nostra volontà, la nostra coscienza, nessuno ci è mai riuscito nella storia. Hanno fallito ora e falliranno in futuro” – prosegue ancora Putin che poi fa riferimento alle proteste nei seggi – “Chi ha danneggiato le schede elettorali deve essere perseguito a norma di legge“. Infine, un importante passaggio su Alexey Navalny, citato con il suo nome per la prima volta dal leader di Mosca: “C’era l’ idea di scambiare Navalny con altri prigionieri. La morte di Navalny è stata un evento triste“.