Francia contro elezioni di Putin: "Non libere né democratiche"

La Francia ha condannato le elezioni di Vladimir Putin, sottolineando che non sono state libere e democratiche.

Francia: “Elezioni di Putin non libere né democratiche”

La Francia ha condannato che “le condizioni di un’elezione libera, pluralista e democratica” non siano “di nuovo” state rispettate in Russia per la rielezione del presidente Vladimir Putin. Il ministero degli Esteri ha voluto omaggiare il coraggio di “numerosi cittadini russi che hanno manifestato pacificamente la loro opposizione a questa violazione dei loro diritti politici fondamentali”

Elezioni Russia: Putin vince con 87,17%

Il presidente russo Vladimir Putin ha vinto con l’87,17% dei voti, come reso noto la Commissione elettorale, secondo quanto riportato dalla Tass. Al secondo posto si trova il candidato del Partito Comunista della Federazione Russa, Nikolai Kharitonov, con il 4,19% dei voti, e al terzo posto Vladislav Davankov e Leonid Slutsky, con il 4,08% e il 3,15%. Vladimir Putin vede ancora l’opportunità per la Francia di svolgere un ruolo positivo nel processo di pace Russia-Ucraina.