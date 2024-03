Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano organizzato dal gruppo Doppelmayr, ha commentato l’esito delle elezioni presidenziali in Russia con la vittoria di Vladimir Putin.

Ha esordito così, Matteo Salvini, all’inizio del suo discorso. Dimenticando, forse, i video dei cittadini strattonati o picchiati e minacciati dall’esercito all’interno delle cabine elettorali.

«Le elezioni fanno sempre bene , sia quando uno le vince sia quando uno le perde ; io quando le perdo cerco di capire dove ho sbagliato e come fare meglio la prossima volta. Ci sono state delle elezioni , prendiamo atto del voto dei cittadini russi sperando che il 2024 sia l’anno della pace».

Putin ha ottenuto circa l’88% delle preferenze degli aventi diritto al voto. Mentre sono arrivate le congratulazioni di Pechino e Teheran.

La posizione dell’Occidente e dell’Italia è discordante: dopo le parole di Matteo Salvini a esprimersi sulla vicenda anche il ministro Antonio Tajani:

«Le elezioni in Russia non sono state né libere né regolari e hanno riguardato anche territori ucraini occupati illegalmente. Continuiamo a lavorare per una pace giusta che porti la Russia a terminare la guerra di aggressione all’Ucraina nel rispetto del diritto internazionale»