Le reazioni alle vittoria di Putin in Russia: "Elezioni non libere e non giuste"

Vladimir Putin ha vinto le elezioni in Russia con un risultato monstre: quasi il 90% delle preferenze sul totale dei votanti nel Paese (affluenza vicino al 75%). Dal mondo occidentale arrivano, però, critiche a tutto il sistema elettivo russo che sta permettendo a Putin di rimanere in carica per 30 anni.

Reazioni alla vittoria di Putin alle elezioni in Russia: parla Tajani

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto sui social pochi minuti dopo l’ufficialità del risultato delle elezioni a Mosca: “Le elezioni in Russia non sono state né libere né regolari ed hanno riguardato anche territori ucraini occupati illegalmente”. Il leader di Forza Italia ha parlato anche del conflitto in Ucraina che coinvolge proprio il Cremlino: “Continuiamo a lavorare per una pace giusta che porti la Russia a terminare la guerra di aggressione all’Ucraina nel rispetto del diritto internazionale”.

Reazioni alla vittoria di Putin alle elezioni in Russia: critiche dall’Occidente

Anche il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha parlato su X delle elezioni russe: “La mancanza di scelta per gli elettori e l’assenza di un monitoraggio indipendente da parte dell’Osce va sottolineata”. “Le pseudo elezioni in Russia non sono né libere né corrette, il risultato non sorprenderà nessuno. Il governo di Putin è autoritario, si basa su censura, repressione e violenza” – commentano invece dalla Germania.