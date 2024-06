Donald Trump sta vivendo la corsa alla Casa Bianca 2024 come una vera e propria missione. Le motivazioni del tycoon non sembrano per nulla intaccate dalle ultime decisioni prese su di lui dalla magistratura americana, anzi sembrano in qualche modo aver rafforzato il tipo di campagna elettorale pensata dallo stesso Trump.

Elezioni Usa 2024, l’intervista a Donald Trump

È un Donald Trump più battagliero che mai, quello che orna a far sentire la propria voce in un’intervista a Fox news: “Il 5 novembre non sarà solo l’elezione più importante ma sarà il giorno più importante della storia degli Stati Uniti“ – asserisce il tycoon, facendo riferimento al giorno in cui ci saranno le elezioni generali in America.

Elezioni Usa 2024, Trump di difende dalle accuse

Trump, va ricordato, è entrato a suo modo nella storia degli Usa, in quanto primo ex presidente americano, nonché primo candidato alla Casa Bianca ad aver ricevuto una condanna penale. In merito a questo punto, il magnate ha rammentato ancora una volta, durante la medesima intervista, che i procedimenti a suo carico sarebbero il frutto di una strumentalizzazione politica.