Elisabetta Gregoraci, in occasione di Battiti Live, ha finalmente chiarito la verità riguardo la sua decisione di lasciare.

Per sette edizioni, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri hanno condotto Battiti Live. Nel corso dell'ultimo anno, il programma Radio Norba è stato guidato da Ilary Blasi e Alvin. Nonostante le speculazioni, Gregoraci non ha commentato il cambio di conduzione, rivelando di non aver visto nessun episodio della nuova stagione a causa del suo profondo legame emotivo con il programma. Attualmente Gregoraci è impegnata in nuovi progetti e ha espressamente dichiarato il suo ritorno in Rai. In un'intervista recente, ha ammesso che se avesse avuto la scelta, avrebbe continuato a presentare Battiti Live.

Per sette edizioni consecutive, Battiti Live è stato presentato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tuttavia, quest’anno, Ilary Blasi e Alvin hanno preso in mano le redini del programma di Radio Norba. Dal febbraio scorso, si sono diffuse voci sulla possibile svolta, e la Gregoraci ha risposto durante una puntata di Tv Talk, affermando di non poter commentare la situazione poiché non ha ricevuto alcuna conferma ufficiale. Inoltre, Elisabetta ha rivelato a luglio di non aver guardato nemmeno un episodio della nuova stagione del programma che ha condotto per sette anni, citando il legame emotivo che ha con esso. “Non ne ho visto nemmeno uno, non ce l’ho fatta da un punto di vista emotivo. È stata un’avventura spettacolare per me, ricca di trionfi e record. Ho ricordi così vividi associati a quel programma. I colleghi, gli addetti ai lavori, tutti hanno contribuito a creare un ambiente familiare. Adesso Ilary è alla conduzione, non voglio esprimere un parere al riguardo. Al momento ho vari progetti e sono soddisfatta del mio lavoro. Sono anche orgogliosa di essere tornata nella Rai dopo vari anni passati a Mediaset. Mi occuperò di un programma incentrato sulla moda”, ha spiegato. Di recente, ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, Elisabetta è tornata a discutere il suo addio a Battiti Live. Questa volta ha ammesso che, se fosse stato per lei, avrebbe continuato a presentare il programma insieme ad Alan: “Ho presentato vari programmi per molti anni e mi piace molto fare questo. Anche se sette anni di Battiti Live sono molto, forse avrei continuato un po’ di più. È un programma che ho nel cuore, con Alan eravamo come una famiglia.

Risulta che non è Elisabetta che ha deciso di abbandonare il suo incarico. Infatti, ella detiene un profondo affetto per quel programma che le ha offerto molto, motivo per cui avrebbe continuato a farne parte.