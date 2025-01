Un guasto tecnico ha messo in crisi il portale di prenotazione, lasciando migliaia di utenti in attesa.

Un sistema in crisi

Il portale delle prenotazioni online dell’Ulss 5 Polesana di Rovigo ha subito un grave malfunzionamento, costringendo l’azienda a fronteggiare una situazione di emergenza. Per oltre una settimana, gli utenti hanno tentato di prenotare visite ed esami, ma il sistema ha mostrato evidenti segni di cedimento. Le chiamate al Centro unico di prenotazione sono aumentate in modo esponenziale, superando le 80mila, ma solo un quarto di queste ha ricevuto una risposta diretta. La maggior parte degli utenti è stata costretta a lasciare il proprio numero di telefono per essere richiamata, creando un circolo vizioso di attese e disagi.

Un numero crescente di utenti in attesa

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, dal 1° gennaio al 17 gennaio, circa 15mila richieste sono state evase, lasciando oltre 65mila persone in lista d’attesa. Questo scenario ha generato frustrazione tra gli utenti, molti dei quali hanno tentato ripetutamente di contattare il call center, trovandosi spesso in attesa per lunghi periodi. La situazione è diventata insostenibile, con un numero elevato di utenti che non ricevevano alcun riscontro, costretti a ripetere le chiamate e a lasciare nuovamente i loro contatti.

Interventi e soluzioni temporanee

Per cercare di alleviare la pressione sul sistema, l’Ulss 5 ha deciso di potenziare il call center, aggiungendo cinque nuovi operatori. Tuttavia, il problema non si limita solo alle prenotazioni. Un errore informatico ha colpito anche il sistema di pagamento delle casse automatiche, costringendo i pazienti a cercare sportelli bancomat nei pressi dell’ospedale, che risulta sprovvisto di tali servizi. Il direttore generale dell’Ulss 5, Pietro Girardi, ha dichiarato che il call center è in appalto e che non erano a conoscenza della gravità della situazione, con un numero così elevato di utenti scoperti.