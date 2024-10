Alluvione Emilia Romagna, il fiume Lamone rompe l’argine a Traversara

Emilia Romagna in emergenza: il Fiume Lamone esonda a Traversara, alluvione d...

Nella notte, il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara, frazione di Bagnacavallo (Ravenna), nello stesso punto in cui, il 19 settembre, si era verificata una rotta che aveva provocato l’allagamento completo del paese. Attualmente, l’acqua ha invaso i campi circostanti.

Emilia Romagna in emergenza: il Fiume Lamone esonda a Traversara, alluvione devastante

Già nel pomeriggio, a seguito dell’allerta rossa, le autorità avevano disposto l’evacuazione precauzionale della frazione, prevenendo ulteriori danni. Nonostante in serata la situazione del fiume sembrasse sotto controllo, l’evacuazione è stata mantenuta a causa della fragilità dell’argine, compromesso dalla precedente alluvione.

Il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, Michele de Pascale, ha comunicato tramite il suo profilo Facebook che il fiume Lamone ha aperto nuovamente una falla nello stesso punto del cedimento di settembre. I mezzi di cantiere sono attualmente al lavoro per arginare la situazione.

Il Comune di Bagnacavallo ha ribadito la necessità che la frazione di Traversara resti evacuata, come previsto dall’ordinanza. Ai residenti delle vie Cogollo, Longanesi, Cocchi, Viazza Vecchia e Viazza Nuova è stato chiesto di portarsi immediatamente ai piani superiori e di evacuare piani terra, interrati e rialzati.

Infine, il sindaco de Pascale ha precisato che, per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna, la situazione è costantemente monitorata e, al momento, non presenta criticità. Tuttavia, le autorità rimangono allerta per eventuali evoluzioni.