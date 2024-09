Le temperature molto alte dell’estate appena trascorso hanno portato ad un grande consumo di energia elettrica. Stanno per arrivare le maxi bollette di Agosto.

Energia elettrica: maxi bollette di Agosto in arrivo

Le altissime temperature dei mesi di luglio e agosto hanno spinto gli italiani a tenere i climatizzatori quasi costantemente accesi, sia nelle abitazioni che nei locali. Solo nel mese di agosto il fabbisogno di energia elettrica è stato pari a 27,5 miliardi di kWh, in crescita dell’8,1% rispetto ad agosto 2023. Si tratta del dato più alto in termini di consumi per il mese di agosto, come sottolineato da Terna. Questo fenomeno, insieme all’aumento dei consumi del settore dei servizi, ha determinato una crescita della domanda elettrica.

I dati dei consumi del mese di Agosto

Secondo il bilancio mensile di Terna, lo scorso mese la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per l’86,6% dalla produzione nazionale e per la quota restante dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. il valore del saldo estero mensile risulta pari a 3,7 TWh, l’11,4% in più rispetto ad agosto 2023. Da gennaio ad agosto 2024, l’import netto è in aumento del 3,9% rispetto all’anno precedente. La produzione nazionale netta è risultata pari a 23,9 miliardi di kWh. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 40,5% della domanda elettrica. In crescita la fonte termica e in riduzione la quota di produzione del carbone, -63,7% rispetto allo stesso mese del 2023. In crescita la fonte idrica e fotovoltaica. In diminuzione la fonte eolica e geotermica.