Termina il servizio di maggior tutela per 3,7 milioni di clienti domestici non vulnerabili

Dal 1° luglio 2024, termina il servizio di maggior tutela per 3,7 milioni di clienti domestici non vulnerabili. Questi utenti passeranno automaticamente al servizio a tutele graduali con fornitori selezionati tramite asta. Questo cambiamento interessa una parte significativa delle 30,2 milioni di utenze domestiche italiane. Attualmente, 22,7 milioni di queste utenze sono servite nel mercato libero, mentre 7,5 milioni rimangono sotto il regime di maggior tutela.

Clienti vulnerabili e non vulnerabili

Tra i clienti della maggior tutela, 3,8 milioni sono considerati vulnerabili e continueranno a essere serviti in questo regime. I clienti vulnerabili includono individui con più di 75 anni, percettori di bonus sociale, persone con disabilità (L.104/92), e residenti in moduli abitativi di emergenza o su isole minori non interconnesse. Gli altri 3,7 milioni di clienti non vulnerabili passeranno invece al nuovo servizio a tutele graduali.

Aumento delle tariffe per i clienti vulnerabili

Arera ha annunciato che il primo aggiornamento trimestrale delle tariffe elettriche per i clienti vulnerabili, valido per il periodo luglio-settembre 2024, vedrà un aumento del 12%. Questo incremento segue un arresto del trend ribassista dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica, osservato negli ultimi trimestri del 2023 e all’inizio del 2024. Le previsioni per il prezzo dell’energia elettrica (Pun) per il prossimo trimestre indicano un aumento a circa 109 euro/MWh.