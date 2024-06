Dati aggiornati sui prezzi del carburante in aumento in questo periodo, benzina e diesel registrano aumenti significativi su tutta la rete italiana.

Secondo gli ultimi dati forniti dagli operatori e elaborati da Quotidiano Energia per l’Osservaprezzi del Mimit, aggiornati fino alle 8 del 23 giugno 2024, i costi dei carburanti continuano a crescere in Italia.

Prezzo carburante in aumento: il costo attuale di benzina e diesel

Sia la benzina che il diesel registrano aumenti significativi. Attualmente, il prezzo medio della benzina self-service è di 1,859 euro al litro, rispetto a 1,856 euro nella rilevazione precedente. Le stazioni con marchio vendono la benzina a un prezzo compreso tra 1,850 e 1,869 euro al litro, mentre quelle senza logo propongono il carburante a 1,847 euro al litro. Per il diesel self-service, il prezzo medio è di 1,735 euro al litro, rispetto a 1,727 euro prima. I distributori con marchio vendono il diesel a un costo che va da 1,731 a 1,748 euro al litro, mentre quelli senza logo lo offrono a 1,722 euro al litro.

Prezzi carburante in aumento: quanto costano benzina e diesel

Nel caso del servizio assistito, il prezzo medio della benzina è ora di 2 euro al litro, aumentato rispetto ai precedenti 1,997 euro. Le stazioni con insegne con marchi praticano prezzi tra 1,936 e 2,068 euro al litro, mentre quelle no logo vendono a 1,906 euro al litro. Per il diesel servito, il prezzo medio è di 1,877 euro al litro, contro 1,868 euro prima. I punti vendita delle compagnie offrono il diesel a un prezzo medio compreso tra 1,820 e 1,953 euro al litro, mentre quelli senza logo lo vendono a 1,780 euro al litro.

Infine, i prezzi medi del Gpl oscillano tra 0,714 e 0,732 euro al litro per le stazioni con logo e sono di 0,699 euro al litro per quelle senza. Per quanto riguarda il metano auto, i prezzi medi vanno da 1,314 a 1,386 euro al kg per i distributori con insegne, mentre quelli senza logo vendono a 1,324 euro al kg.