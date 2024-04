Energia: Mattarella, 'Italia e Costa d'Avorio impegnate per rispetto clima'**

**Energia: Mattarella, 'Italia e Costa d'Avorio impegnate per rispe...

Baleine, 4 apr. (Adnkronos) – Il rapporto tra Italia e Costa d'Avorio "vede in prospettiva sempre crescenti forme di collaborazione e di aiuto vicendevole, di impegno comune sulle grandi sfide che sono di fronte. Quella energetica è tra queste e viene affrontata non soltanto con successo nella definizione dell'utilizzazione di questi grandi giacimenti, che consentiranno alla Costa d'Avorio di essere protagonista nel continente africano dell'approvvigionamento energetico, ma anche perchè consente una utilizzazione compatibile con le esigenze climatiche, che sono un problema che viene affrontato responsabilmente con queste tecnologie e che sta a cuore alla Costa d'Avorio e all'Italia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della visita al giacimento di Baleine, in Costa d'Avorio, gestito dall'Eni.