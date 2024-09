Enrico Costa abbandona Azione per fare ritorno a Forza Italia.

Enrico Costa abbandona Azione per fare ritorno a Forza Italia.

Enrico Costa, deputato, ha preso la decisione di abbandonare Azione per riunirsi a Forza Italia. L’annuncio ufficiale viene dallo stesso parlamentare attraverso un comunicato. Costa spiega, “Vengo da un background liberale e ho l’intenzione di lavorare a stretto contatto con coloro che rispettano gli stessi principi e valori. Unendomi al gruppo parlamentare di Forza Italia, che formalizzerò presto, continuerò a portare avanti le lotta garantista che ho sempre sostenuto. La condivisione di idee sulla giustizia, a cominciare dalla distinzione delle professioni, è appunto una realtà tangibile: collaborerò con colleghi esperti e competenti con i quali non ho mai smesso di confrontarmi in modo produttivo.”