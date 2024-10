Dopo un periodo di tranquillità durato tre settimane, la situazione è cambiata significativamente nella casa del Grande Fratello. Negli ultimi giorni, Enzo Paolo Turchi ha sorpreso tutti con diverse rivelazioni. Inizialmente ha espresso l’intenzione di ritirarsi, seguito da una confidenza scioccante riguardo a una presunta crisi con Carmen Russo. Inoltre, ha avuto un’impennata di gelosia e ha affrontato anche una delle concorrenti.

Turchi non si è trattenuto e ha manifestato il suo disappunto nei confronti di Helena Prestes dicendo: “Mi hai mancato di rispetto, ho 65 anni di carriera”.

Durante le prove di un balletto con Carmen Russo e suo marito, Helena ha affermato: “Tu mi hai dato coraggio di fare la coreografia”, ma Enzo ha interpretato la frase in modo opposto, sentendo di essere stato privato di coraggio. Così, Turchi ha reagito in modo veemente, paragonando la sua reazione all’irruzione di un fiume straripante.

Ha quindi sottolineato: “Le tue affermazioni sono inadeguate e poco sagge. Sono stanco. Se affermi che vuoi fare le coreografie con me, mi fai solo sorridere. Qui c’è una totale mancanza di rispetto e meriti di trattarmi con il dovuto rispetto, proprio come gli altri fanno”.

Devi star zitta, capisci? Affermazione diretta! Ho 75 anni e ben 64 di carriera alle spalle, quindi non permetterò a te di mancarmi di rispetto. Non puoi neanche pensare di dire ‘faccio anch’io le coreografie’. Te lo dico senza giri di parole: non sei in grado neppure di pronunciare ‘buongiorno’ quando si parla di danza. Ti parlo con totale sincerità. Solo perché affermi di non avere il mio supporto, ma di cosa stai parlando? A fare coreografie? So quello che dico, anch’io provengo da Napoli, non da un posto come Bolzano. È necessario un certo rispetto; senza di esso, le cose non funzionano. Hai esagerato troppo, e io non posso trattenere la mia reazione.

Enzo Paolo si scaglia contro Helena, un comportamento davvero inappropriato, considerando le sue esperienze.

In aggiunta, la moglie lo ha richiamato, ma lui non riesce a tollerarla fin dal primo giorno (non voglio parlare del motivo per non metterlo in cattiva luce)