Sta per arrivare l'equinozio d'autunno. Scopriamo nel dettaglio quando sarà e perché proprio in quella data.

Equinozio d’autunno: quando sarà?

L’autunno è ormai alle porte, la stagione che segna il periodo di preparazione per l’inverno, fatta di tradizioni e raccolta. Quest’anno l’equinozio d’autunno cadrà esattamente domenica 22 settembre alle 12:44, nel preciso istante in cui i raggi del Sole saranno perpendicolari all’asse terrestre e quindi la luce raggiungerà contemporaneamente sia il Polo Nord che il Polo Sud, dividendo la Terra a metà. Questo particolare momento astronomico è chiamato Punto Omega. La data degli equinozi, come quella dei solstizi, è variabile.

Quella dell’equinozio d’autunno varia dal 21 al 24 settembre, ma spesso capita nei giorni 22 o 23 del mese. Lo scorso anno, per esempio, è caduto il 23 settembre alle ore 6:50. Risulta molto raro che possa cadere il 21 o il 24 del mese. L’ultima volta è accaduto più di mille anni fa.

Equinozio d’autunno: perché varia?

Il cambiamento di data dipende dalla differenza che c’è tra l’anno civile, di 365 giorni esatti, e l’anno solare, che tiene conto di una rivoluzione completa della Terra intorno al Sole e dura 365 giorni, 5 ore e 49 minuti. Il tempo in più è un problema e se non se ne tenesse conto ogni anno ci si ritroverebbe in anticipo di 6 ore rispetto alla posizione astronomica. Per risolvere il problema il calendario Gregoriano aggiunge un giorno ogni 4 anni, introducendo l’anno bisestile. Le stagioni, però, ogni anno devono tenere conto di quelle sei ore in più, per questo solstizio o equinozio variano ogni anno.